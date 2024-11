Cammarata, trattore si ribalta: morto un agricoltore 50enne

È morto a causa del ribaltamento del suo trattore. A Cammarata, in provincia di Agrigento, l’agricoltore Roberto Borgia (50 anni) è morto in un incidente sul lavoro. L’uomo è stato travolto dal trattore sul quale stava lavorando in un appezzamento di terreno sulla strada statale 189: il mezzo si sarebbe ribaltato e l’avrebbe schiacciato. Borgia sarebbe morto sul colpo. Indagano i carabinieri, che stanno provando a capire l’esatta dinamica dell’incidente.