Favignana, malore dopo l’immersione: muore a 62 anni

09/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Marco De Falco, 62 anni, docente di scienze motorie al liceo Santa Rosa da Viterbo, istruttore ed esperto subacqueo, è morto ieri mattina a Favignana, nelle isole Egadi, dopo aver accusato un malore al termine di un’immersione.

Il malore dopo la risalita

Secondo una prima ricostruzione, il professore si sarebbe sentito male dopo essere tornato in superficie. I compagni di immersione lo avrebbero immediatamente caricato sul gommone del diving, dirigendosi verso il porticciolo di Punta Longa. Durante la navigazione avrebbero praticato all’uomo il massaggio cardiaco.

La chiamata al 118 sarebbe scattata intorno alle 11.20. Una volta raggiunta la terraferma, De Falco è stato trasportato in codice rosso al presidio sanitario dell’isola. Le manovre di rianimazione sono proseguite per circa un’ora. È intervenuto anche l’anestesista della camera iperbarica, ma ogni tentativo di salvare il 62enne si è rivelato inutile. Da quanto emerso, il docente sarebbe stato stroncato da un infarto.

Il cordoglio della scuola

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità scolastica viterbese. De Falco era molto stimato da colleghi e studenti, che ne ricordano il carattere solare e la grande dedizione all’insegnamento. Un ex collega, con il quale aveva condiviso 25 anni di attività nello stesso istituto, lo ha descritto come «una persona allegra, estroversa, propositiva e profondamente dedita al lavoro», sempre pronta a mettere la propria esperienza al servizio dei ragazzi. Numerosi i messaggi di affetto e dolore comparsi sui social. «Ciao Marco, ci mancherai da morire. I tuoi ragazzi sono distrutti», ha scritto Francesca. Tiziana lo ha invece ricordato come «il migliore prof. di sempre».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Oroscopo della settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026
di

Inizia una nuova settimana, che chiude il mese con il 31 agosto, e vede protagonisti dell’oroscopo i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Con uno splendido Sole riordinatore, accompagnato da Mercurio, entrambi nel segno della Vergine, a volere chiarezza di idee e progettazione nuova. La bella Venere rimane in Bilancia, il suo luogo elettivo […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]