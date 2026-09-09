Foto di Siremar sito ufficiale

Dal 10 settembre torna l’aumento del 18 per cento sulle tariffe dei collegamenti marittimi statali Siremar. A comunicarlo è stata la Società Navigazione Siciliana (SNS), una decisione che ha immediatamente provocato la reazione di Federalberghi Isole Minori Sicilia, che parla di una «stangata» destinata a colpire residenti, pendolari, merci e turisti.

Federalberghi: «Stangata per residenti e turisti»

L’associazione contesta il governo regionale, sottolineando come il ripristino dell’aumento arrivi a meno di un mese dalle rassicurazioni della Regione e dalle deliberazioni della giunta dell’11 agosto. Secondo Federalberghi, le misure adottate dall’amministrazione regionale avrebbero garantito la copertura finanziaria per i collegamenti regionali, lasciando però irrisolto il nodo delle tratte statali.

«Questo continuo susseguirsi di annunci, sospensioni e rincari proietta sui mercati un’immagine di precarietà e inaccessibilità che scoraggia i visitatori, danneggia la programmazione delle imprese e mina la tenuta sociale dei territori», afferma Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Minori Sicilia. L’associazione ricorda inoltre che il nuovo incremento si aggiunge al +56 per cento già applicato sulle tratte statali dal giugno 2022. «L’aumento del 18 per cento porta il saldo complessivo a livelli insostenibili a fronte dei tagli di corse subiti», sottolinea Del Bono.

Le richieste alla Regione e al ministero

Federalberghi chiede un intervento immediato della Regione per bloccare il rincaro e garantire stabilità ai collegamenti. L’associazione sollecita inoltre un’azione congiunta di Regione e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il reintegro delle corse statali soppresse dal 2022 e per ottenere garanzie sulla copertura finanziaria dei servizi.

Tra le richieste figurano anche la tutela dei collegamenti con Ustica e sulla tratta Eolie-Napoli, l’estensione delle agevolazioni tariffarie ai pendolari del settore privato e l’apertura di un tavolo tecnico-politico permanente. Federalberghi chiede infine la convocazione di un’audizione in IV Commissione Ars sui futuri bandi quinquennali per i collegamenti con le isole minori.