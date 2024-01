Nel Nisseno la truffa da 500mila euro sul reddito di cittadinanza: 73 denunciati

Sono 73 le persone denunciate dalla guardia di finanza di Caltanissetta per avere richiesto e percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. In particolare, si tratta di residenti nella provincia nissena e, nello specifico, principalmente a Gela e a Niscemi. Sono state le indagini portate avanti dai finanzieri a fare emergere diverse irregolarità e falsità attestate nelle richieste rivolte all’Inps.

Tra le persone denunciate ci sono extracomunitari privi del requisito di permanenza minimo nel territorio dello Stato, pari a dieci anni; cittadini che si sono dichiarati disoccupati ma che, in realtà, lavoravano in nero e soggetti con precedenti penali, anche in materia di criminalità organizzata. Le indagini svolte, che hanno riguardato il monitoraggio di somme erogate per 874.574 euro, si sono concluse con la quantificazione di somme indebitamente percepite per un totale di circa mezzo milione di euro e la segnalazione all’istituto previdenziale preposto all’erogazione del sussidio, che ha provveduto al blocco di ulteriori importi indebitamente richiesti per circa 400mila euro.