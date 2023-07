Caltanissetta, giovane ai domiciliari trovato in casa con pistola e un chilo e mezzo di hashish

Una pistola giocattolo modificata in arma da sparo e quasi un chilo e mezzo di hashish. È quanto gli agenti della squadra mobile di Caltanissetta hanno trovato a casa di un giovane già sottoposto ai domiciliari per altri reati e che, per questo, è stato arrestato. A portare al ritrovamento di arma e droga, durante una perquisizione in casa, è stata una segnalazione sull’uomo già detenuto nella stessa abitazione. La pistola che da giocattolo era stata modificata in un’arma comune da sparo è stata trovata in un nascondiglio. In casa anche quasi un chilo e mezzo di sostanza stupefacente e il materiale da utilizzare per confezionare le dosi da vendere. Dalle analisi della polizia scientifica sull’hashish è stato accertato che, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 15mila euro.