Caltanissetta: spedizione punitiva dopo incidente stradale, quattro arresti

È scattata l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone, di età compresa tra i 22 e 44 anni, tutti con precedenti di polizia, coinvolti in una rissa scoppiata lo scorso 9 giugno in via Purgatorio a Mazzarino, nel Nisseno. A scatenare la violenza, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Gela, sarebbe stato un incidente stradale verificatosi poche ore prima tra due persone del luogo, a cui era seguito il pestaggio di uno dei due, e, per ritorsione, una vera e propria spedizione punitiva degenerata poi nella rissa a colpi di bastone e martello.

Per due dei partecipanti alla furiosa lite fu necessario il trasporto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. In tre furono arrestati in flagranza di reato dai carabinieri. Le successive indagini e gli approfondimenti hanno consentito ricostruire in dettaglio la dinamica dei fatti e risalire a tutte le persone coinvolte nella rissa. Il gip di Gela ha disposto per 4 indagati gli arresti domiciliari, per il quinto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria

