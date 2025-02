Caltanissetta, sequestrati 16mila articoli di carnevale non sicuri: multe fino a 25mila euro

Oltre 16mila articoli di carnevale non sicuri, ma pronti per essere venduti. A Caltanissetta oltre 16mila articoli di carnevale non sicuri sono stati sequestrati dalla guardia di finanza: erano pronti per essere immessi sul mercato, in vista del carnevale. L’operazione – che si è svolta in un negozio gestito da un uomo di origine asiatica – ha portato al sequestro di decorazioni, costumi e gadget di varia natura, privi del marchio CE e quindi non idonei al commercio, stando alle disposizioni del Codice del Consumo. I prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in quanto privi delle istruzioni e delle avvertenze per l’uso, delle informazioni minime per il consumatore finale relative alla sicurezza, alla qualità, alla composizione e all’origine dei prodotti, ritenuti indispensabili per un corretto utilizzo in piena sicurezza. Per le violazioni riscontrate sono state fatte multe fino a 25mila euro. Inoltre sono stati inoltre trovati numerosi articoli contraffatti – anche questi sequestrati – e un lavoratore in nero.