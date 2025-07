Caltanissetta, lavori sull’acquedotto Blufi: sospensione idrica dal 22 luglio

ella mattinata di martedì 22 luglio, la società Siciliacque effettuerà un importante intervento di manutenzione sull’acquedotto Blufi, in contrada Sabucina a Caltanissetta, come comunicato ufficialmente. Sarà sostituito un tratto di condotta lungo 450 metri, con l’installazione di una nuova tubazione in acciaio, per migliorare l’efficienza nella distribuzione dell’acqua al capoluogo nisseno. Per eseguire i lavori sarà necessaria la sospensione temporanea del servizio idrico, a partire dalle 8.00 del 22 luglio. Le aree interessate saranno il comune di San Cataldo, il Consorzio di Bonifica 4 e il Cefpas, mentre Caltanissetta continuerà a ricevere 25 litri al secondo tramite l’acquedotto Madonie Est.

Il ripristino delle forniture avverrà progressivamente tra l’1:00 e le 24:00 di giovedì 24 luglio, con il ritorno alla normalità per tutte le utenze coinvolte. L’opera fa parte di un piano di manutenzione straordinaria promosso da Siciliacque, società partecipata da Italgas e Regione Siciliana, che punta a potenziare le infrastrutture idriche di sovrambito con un approccio sistemico. Interventi simili sono previsti anche sull’acquedotto Ancipa, con la realizzazione di bypass e nuove tubazioni in sostituzione dei tratti più deteriorati.