Pubblica per vendetta le foto dell’ex nuda e la tempesta di messaggi: arrestato 16enne

Ancora un caso di revenge porn, con protagonisti due minorenni. Succede a Caltanissetta, dove i carabinieri hanno arrestato un 16enne con l’accusa di minaccia, atti persecutori e diffusione di immagini sessualmente esplicite per avere condiviso delle foto di nudo dell’ex fidanzata coetanea. Scatti privati finiti anche nelle storie del social network Instagram per vendicarsi della fine della relazione, da lui non accettata. Lo stesso giorno, il ragazzo aveva inviato al cellulare della giovane ex fidanzata 125 messaggi.

Dopo i quali la 16enne aveva deciso di andare dai carabinieri: ricevendo, mentre si trovata con i militari, anche otto telefonate da parte dell’ex. Un incubo durato oltre una settimana, dal 22 marzo, fino alle foto di nudo online. A quel punto i militari dell’Arma sono andati a casa del giovane per sequestrare il suo cellulare, trovando e ricostruendo la cronologia della relazione tra i due, nata quest’estate e le continue scenate di gelosia di lui, sempre più frequenti e gravi. Frasi come «Ti sotterro…», «Per me sei morta, sei una falsa che non si ama più e che illude, ma tranquilla ora ci penso io». Il 16enne ha ora il divieto di avvicinarsi alla ragazza o contattarla e l’obbligo di rimanere in casa dalle 20 alle 7, eccetto che per uscite in compagnia di altri o con i genitori o per lavoro e studio.