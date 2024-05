Zafferana, scoperta una discoteca abusiva

Una vera e propria serata da discoteca, senza autorizzazioni, quella bloccata nel tardo pomeriggio del 25 aprile 2024, in un vigneto ai piedi dell’Etna, a Zafferana Etnea, dagli agenti della Squadra Amministrativa della Questura di Catania.

Nella circostanza, i poliziotti, hanno accertato che era in corso un evento danzante, organizzato in un’area di circa mille metri quadri, dove 300 persone, dopo aver pagato un biglietto d’ingresso di dieci euro, stavano ballando a ritmo di musica trasmessa da una postazione allestita con impianto luci, consolle e amplificazione. Mancavano però autorizzazioni e messa in sicurezza. Tra l’altro cavi elettrici dell’impianto di amplificazione erano poggiati a terra senza le previste coperture di sicurezza.

Il responsabile è stato denunciato per reati in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Inoltre sono state elevate contestazioni di natura amministrativa per 8.250 euro in quanto l’organizzatore risultava sprovvisto della licenza per l’attività di discoteca e autorizzazioni amministrative per la somministrazione al pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche.