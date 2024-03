Caltanissetta, gli ordini per la cocaina «cruda» o «cotta»: otto arresti

Otto persone accusate di fare parte di un’organizzazione per la gestione del traffico di sostanze stupefacenti a Caltanissetta sono state arrestate dagli agenti della squadra mobile su richiesta della procura distrettuale antimafia. Agli indagati, sette uomini e una donna, è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.

Le indagini, iniziate nel 2022, hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico degli arrestati che si sarebbero occupati di rifornire di cocaina e marijuana a decine di acquirenti, molti dei quali ancora minorenni. In alcuni casi, le sostanze stupefacenti sarebbero state consegnate a domicilio. Dalle investigazioni, inoltre, è emerso che dai clienti sarebbero arrivate le richieste per la cocaina «cotta» – quindi per essere consumata come crack, oppure «cruda» per essere sniffata.

Sono stati segnalati alla prefettura diversi assuntori che stanno seguendo un percorso di recupero al servizio dipendenze. Gli investigatori hanno anche individuato il canale di rifornimento di cocaina che arrivava da Palermo. All’operazione hanno collaborato anche gli agenti della squadra mobile di Palermo e Savona che hanno individuato due degli indagati nei loro territori.