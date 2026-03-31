Caltanissetta, aggredisce il fratello nella notte con un cacciavite

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Geloso del fratello, decide di compiere un’aggressione con un cacciavite: succede a Cataltanisseta, dove la polizia ha arrestato un 45enne. L’uomo era già ai domiciliari con braccialetto elettronico per atti persecutori nei confronti della ex. Nella casa in cui vive anche il fratello. Così, domenica notte, il 45enne decide di entrare in camera da letto del parente, per poi colpirlo con un cacciavite. Procurandogli varie ferite. A muovere l’aggressore è la convinzione che il fratello avesse una relazione con la sua attuale compagna. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno raccolto la denuncia della vittima, sequestrato i due cacciaviti trovati nella stanza del 45enne e trasferito l’uomo, arrestato, nel carcere di Caltanissetta.