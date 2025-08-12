Caltagirone, controlli della polizia: multe e sanzioni ai locali per oltre 4mila euro

Maxi operazione di controllo straordinario della Polizia di Stato a Caltagirone per contrastare fenomeni di illegalità diffusa, verificare il rispetto del codice della strada e controllare le autorizzazioni delle attività commerciali. L’azione, coordinata dal commissariato di pubblica sicurezza con il supporto della polizia stradale, ha interessato sia il centro che le periferie, con posti di blocco nelle zone a maggiore traffico.

Sono state identificate 100 persone (35 già note alle forze dell’ordine) e controllati 38 veicoli, con 24 sanzioni per violazioni stradali, tra cui mancata revisione, assenza di cinture di sicurezza e divieti di sosta. Nel mirino anche cinque locali del centro: in quattro sono emerse irregolarità amministrative, con multe complessive per oltre 4mila euro per mancanza di documenti, assenza di titolari, apparecchi per l’alcol test e violazioni sull’emissione sonora. La polizia ha inoltre svolto pattugliamenti dinamici per prevenire furti e reati predatori. Altri controlli sono previsti nei prossimi giorni nell’ambito della strategia estiva della questura di Catania.