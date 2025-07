Caltagirone, 64enne in scooter travolto e ucciso dal conducente di una macchina: arrestato

Tragedia sulla strada statale 124, in territorio di Caltagirone, nel Catanese. Daniele La Monica, ex agente di polizia di 64 anni, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto pirata mentre viaggiava a bordo del suo scooter. L’impatto non gli ha lasciato scampo: nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il conducente dell’auto, un 62enne, ha abbandonato il luogo dell’incidente, ma è stato individuato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Caltagirone, in collaborazione con gli agenti del commissariato di polizia e con il supporto della polizia municipale. L’uomo è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso, e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono coordinate dalla procura di Caltagirone, guidata dalla magistrata Rosanna Casabona.