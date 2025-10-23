«Lunedì verrà presentata la proposta di commissariamento della Sicilia». La replica di Schifani

23/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«Lunedì presenteremo una proposta di commissariamento della Regione Sicilia per la gestione della sanità, dell’acqua e dei rifiuti». Lo ha dichiarato a Catania il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando con i giornalisti a margine di un incontro sul Mediterraneo. «La battaglia sulla Sicilia, affinché i siciliani abbiano servizi decenti, è una priorità per Azione, perché il nostro lavoro è questo», ha aggiunto. Le parole di Calenda arrivano dopo le dichiarazioni del parlamentare, ex Fratelli d’Italia, Manlio Messina e del presidente del Veneto Luca Zaia.

La replica di Schifani: «Tre anni di risultati concreti»

Carlo Calenda di Azione.

La dichiarazione di Calenda sulla proposta di commissariamento della Sicilia ha subito ricevuto la risposta del presidente della Regione, Renato Schifani: «Parliamo di cose serie: il governo Schifani in tre anni ha risanato i conti e azzerato il disavanzo». A sostenere la posizione del presidente si aggiunge anche l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano, che ha replicato: «Chiederei a Calenda cosa ha fatto lui in tre anni per la Sicilia, visto che è stato eletto qui». Lo scontro politico resta ai massimi livelli.

