Foto pagina Facebook Manlio Messina.

Una critica severa al presidente della Regione Renato Schifani: a firmarla senza giri di parole a mezzo social è Manlio Messina. Proseguono gli attacchi al governatore azzurro e, ancora una volta, si tratta di fuoco amico all’interno del centrodestra. Messina è attualmente iscritto al gruppo misto dopo avere rivestito il ruolo di vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati. Da uno dei suoi profili social, poche ore fa, ha lanciato il suo messaggio: «I dati parlano chiaro: la Sicilia è ferma. I progetti del Pnrr non avanzano, la spesa è bloccata e secondo le stime diffuse oggi rischiamo di perdere oltre 11 miliardi di euro destinati a infrastrutture, scuole, sanità e servizi ai cittadini. La responsabilità di questo fallimento ricade direttamente sul presidente Renato Schifani, impegnato in questi mesi più alle polemiche interne e alla propaganda sui giornali locali che ai problemi reali della Sicilia».

«Dispiace – prosegue Messina – per questo metodo bizzarro di amministrare una Regione, che oggi rischia di pagare un prezzo altissimo per l’immobilismo del suo vertice politico. Chiederò al governo nazionale, attraverso una interrogazione parlamentare al ministro competente Tommaso Foti, di attivare tutte le azioni di supporto, controllo e vigilanza necessarie, fino alla possibilità di commissariare la gestione dei progetti Pnrr. Bisogna fare chiarezza sullo stato di avanzamento dei lavori in Sicilia e sulle misure urgenti da adottare per evitare che miliardi di euro vadano perduti».

Schifani? «Trovi soluzioni altrimenti lasci a chi ha più energia»

Il post pubblicato alle 14 di oggi da parte di Messina arriva a distanza di alcune ore da un altro commento, sempre su Facebook, pubblicato ieri pomeriggio. «Schifani continua a beneficiare del lavoro fatto dal governo Musumeci – scrive Messina – Continua a vantarsi degli ottimi risultati della Sicilia , di cui siamo tutti felici, ma forse credendo che i siciliani abbiano l’anello al naso e non capiscano che questi dati economici non possono essere il frutto di qualche anno di lavoro». Un riferimento, quello dell’ex esponente di Fdi, alle esternazioni del presidente della Regione sui dati diffusi da Unioncamere.

Arriverà una replica da parte di Schifani?

Per ora da Schifani non è giunta alcuna replica in merito alle parole di Messina. Ma vale la pena di ricordare che, in Sicilia, l’ex partito dell’esponente di destra siede nei banchi della maggioranza. I casi, quindi sono due. O forse no. Stiamo assistendo ai primi passi di una nuova possibile auto candidatura per la presidenza della Regione? Messina è stato avvisato che, in questo momento, all’interno della maggioranza serve distensione? Alla fine, però, tutto torna. Pronti per le elezioni del 2027?



