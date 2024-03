Dalla Calabria a Catania con quattro chili di cocaina in auto

Quattro chili di cocaina dal valore di 300mila euro sono stati trovati a Catania in un’auto con a bordo due uomini calabresi che sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il blitz è stato portato a termine nel quartiere di San Giovanni Galermo. I militari hanno arrestato un pregiudicato 25enne e una 30enne residenti nell’area Jonica della provincia di Reggio Calabria.



I militari hanno avviato tutta una serie di servizi di monitoraggio lungo la via Galermo, asse viario che congiunge la città all’omonimo quartiere. Durante un servizio di controllo, i carabinieri sono stati colpiti da una scena sospetta. Una coppia a bordo di una Fiat Panda intenta a parlare con dieci giovani ragazzi, tutti in sella a cinque moto che avevano accerchiato l’auto, in atteggiamento guardingo. A quel punto, i carabinieri hanno deciso di intervenire.

Scattata l’irruzione, gli equipaggi sono riusciti a cogliere di sorpresa gli occupanti dell’utilitaria. Di fronte alle domande dei carabinieri, la ragazza è scoppiata a piangere. All’interno del vano portabagagli dell’auto, risultata noleggiata da un 58enne calabrese gravato da precedenti di polizia, era stato ricavato un ulteriore scomparto nascosto. Mediante un pannello di plastica, ben congegnato in modo da non essere visibile a un occhio poco esperto, era stato ricavato un doppiofondo nel quale erano stipati tre panetti di cocaina del peso di quasi quattro chili.

Nel giaccone indossato dal ragazzo, i carabinieri hanno trovato 1445 euro in banconote di vario taglio provento dell’attività di spaccio. La droga trovata è stata sequestrata mentre i due spacciatori sono stati arrestati e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, portati nel carcere di piazza Lanza a Catania. Nelle ultime settimane, oltre sei chili di droghe pesanti – un chilo di crack; 4,3 chili di cocaina e 900 grammi di hashish – sono state sequestrate, due persone sono state arrestate e una è stata denunciata.