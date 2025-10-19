Agrigento, trovato un cadavere sul bagnasciuga: potrebbe essere della 38enne dispersa

19/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un cadavere è stato ritrovato, questa mattina, sul bagnasciuga ad Agrigento. L’ipotesi è che si tratti del corpo senza vita di Marianna Bello. La 38enne dispersa ormai 19 giorni fa durante un nubifragio a Favara, nell’Agrigentino.

Il cadavere ritrovato sul bagnasciuga ad Agrigento

Una macabra scoperta quella fatta questa mattina da alcuni cacciatori. Nella zona delle Cannelle, in contrada Misita, lungo la costa tra Agrigento e Palma di Montechiaro. Un gruppo di cacciatori ha notato un cadavere sul bagnasciuga. Dopo la scoperta del corpo senza vita sul lungomare, i cacciatori hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti la polizia e il medico legale per le prime verifiche per identificare la vittima.

L’ipotesi

L’ipotesi è che potrebbe essere di Marianna Bello il cadavere trovato questa mattina sul bagnasciuga ad Agrigento. Sono ancora in corso le operazioni per il riconoscimento. Il medico legale ha solo effettuato una prima operazione di ispezione cadaverica. Secondo quanto ricostruito finora, i cacciatori avrebbero notato la presenza di un cadavere senza vestiti, vicino a un canalone che sfocia nel fiume Naro. Intanto, sul posto sono arrivati anche i soccorritori, la polizia scientifica, il pubblico ministero e il sindaco di Favara Antonio Palumbo.

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025
