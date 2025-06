Bufera all’Ars: si dimette la portavoce di Galvagno. Indagata nell’inchiesta sui fondi

Sabrina De Capitani, portavoce del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, ha presentato le sue dimissioni in seguito all’avviso di garanzia ricevuto nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla procura di Palermo. L’indagine ruota attorno alla presunta erogazione di fondi pubblici per eventi culturali, concessi in cambio di incarichi professionali e consulenze. Nello stesso fascicolo sono coinvolti, con l’accusa di corruzione, il presidente dell’Ars Galvagno, l’assessora regionale al Turismo e allo sport Elvira Amata, la presidente della Fondazione Dragotto Caterina Marcella Cannariato, l’imprenditore Nuccio La Ferlita e Marianna Amato, dipendente della Fondazione orchestra sinfonica siciliana ed organizzatrice di eventi.

Secondo l’ipotesi investigativa, i contributi regionali sarebbero stati elargiti a enti e fondazioni non sulla base del merito o della rilevanza culturale delle iniziative, ma in cambio di favori personali, incarichi retribuiti e consulenze pilotate. L’inchiesta, che nelle prossime settimane potrebbe portare a ulteriori sviluppi, rappresenta un nuovo colpo alla credibilità delle istituzioni regionali siciliane, già segnate da precedenti scandali. Le dimissioni di De Capitani segnano il primo passo concreto in risposta al terremoto giudiziario, ma il quadro appare ancora in piena evoluzione. Intanto, l’opposizione all’Ars chiede chiarimenti urgenti e la massima trasparenza da parte del presidente Galvagno, che riferirà in aula domani, in anticipo rispetto alla data inizialmente indicata dell’8 luglio.