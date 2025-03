Buccheri, ha un malore mentre cucina e si accascia sui fornelli accesi: morto un 85enne

Foto di Marta Silvestre

Ha avuto un malore mentre stava cucinando e si è accasciato sui fornelli accesi. È successo a Buccheri, in provincia di Siracusa, dove un uomo di 85 anni è morto. La vittima è Tommaso Crusca, che in paese era noto come don Masino. Sulla sua morte stanno indagando i carabinieri, che hanno fatto i primi accertamenti; scopo dell’indagine è capire se il decesso è avvenuto contestualmente al malore o a seguito delle lesioni causate dal rogo. La morte di Crusca, anche per le sue modalità, ha scosso la piccola comunità montana e il sindaco, Alessandro Caiazzo, ha espresso parole di cordoglio per la vittima. «Apprendo con infinito dispiacere quanto accaduto. A volte la vita è veramente ingiusta. Ti saluto così, come eri solito scherzosamente e rispettosamente rivolgerti a me: “Assabbinidica” (ossequi, ndr), caro Tommaso, uomo gentile, di grande cultura e sempre propositivo», ha detto Caiazzo.