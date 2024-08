Brucoli, barca a vela finisce contro gli scogli. Salvi gli occupanti

Foto di Marco Bertoni

Raffiche di vento improvvise e maltempo. Potrebbe esserci questo dietro quanto successo a Brucoli, in provincia di Siracusa. Una barca a vela di dodici metri, che a quanto pare era ancorata all’interno del golfo, è stata trascinata contro gli scogli. A bordo dell’imbarcazione si trovavano quattro persone che, dopo essersi gettate in mare, hanno raggiunto la riva. Per loro soltanto tanta paura. Sul posto è intervenuta la guardia costiera.