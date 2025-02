Droga e 300 chili di esplosivi: padre e figlio arrestati a Bronte

Quasi 300 chili di prodotti esplosivi e 2,5 chili di marijuana. A Bronte, in provincia di Catania, un uomo e suo figlio sono stati arrestati dalla guardia di finanza: le accuse sono spaccio di droga e detenzione di esplosivi. Ai due uomini – che hanno dei precedenti penali – i finanzieri hanno sequestrato 2,5 chili di marijuana, quasi 300 chili di prodotti esplosivi di tipo pirotecnico e 16 ordigni esplosivi rudimentali, che sono stati trovati dopo delle perquisizioni domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari (gip) ha convalidato gli arresti e applicato la misura dell’obbligo di firma per entrambi gli indagati. Durante alcune attività di controllo la guardia di finanza aveva notato uno strano via vai di persone vicino all’abitazione di una persona già nota alle forze dell’ordine per la detenzione e la vendita illegale di fuochi d’artificio. Successivamente i sospetti sono stati confermati.