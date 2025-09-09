Caltanissetta: lascia il braccialetto elettronico in auto per avvicinarsi alla ex, arrestato

09/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia di Caltanissetta per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’ex coniuge, vittima di maltrattamenti in famiglia. Ad avvisare gli agenti è stato l’alert arrivato alla sala operativa della questura: l’uomo era all’interno di un’attività commerciale, dove si trovava anche la vittima, priva del dispositivo elettronico associato al braccialetto elettronico, lasciato in macchina. Il 40enne, gravato da precedenti di polizia per maltrattamenti in famiglia, minaccia e rissa, ammonito dal questore di Caltanissetta a cambiare condotta, era già stato arrestato a giugno per la stessa violazione della misura cautelare. Il pubblico ministero ha disposto gli arresti domiciliari.

L'indagine della Corte dei Conti sul piano regionale dei rifiuti: i rilievi delle associazioni tra costi sballati e concorrenza sleale
