Aveva a casa 800 chilogrammi di botti, nei guai un 40enne di Catania

La polizia ha arrestato a Catania un uomo che deteneva illegalmente all’interno della propria abitazione – nel rione San Cristoforo – circa 800 chilogrammi di materiale esplodente non autorizzato e in parte di natura totalmente artigianale. Alcuni fuochi erano accatastati sul terrazzino confinante con un altro appartamento. Sul posto è intervenuto anche IL personale del nucleo artificieri della questura di Catania per la messa in sicurezza del materiale e personale della polizia scientifica per la documentazione video-fotografica.