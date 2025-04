Scoperta piantagione di marijuana in garage, arrestato 64enne a Borgetto

I carabinieri della compagnia di Partinico con i colleghi della compagnia di intervento operativo del 12esimo reggimento Sicilia, hanno arrestato a Borgetto, in provincia di Palermo, un 64enne per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari in uno stabile di proprietà dell’uomo, hanno trovato una piantagione indoor, con 273 piante di marjuana ancora in fase di crescita e 20 chili di erba già essiccata e pronta per il confezionamento.

L’impianto di aerazione e irrigazione era alimentato con un allaccio abusivo diretto alla rete di E-distribuzione e, per questo motivo, è stato denunciato anche per furto di energia elettrica. Il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha convalidato l’arresto e applicato all’indagato la misura cautelare dei domiciliari.