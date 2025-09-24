Centotrentaquattro bombole di gas sono state sequestrate a Catania. Durante un controllo, sono state trovate senza conformità antincendio. I carabinieri hanno scoperto la rivendita durante le verifiche nel territorio del capoluogo etneo, insieme a polizia e vigili del fuoco. Il titolare è stato denunciato e le bombole di gas sequestrate.

Le bombole di gas sequestrate

Il titolare di una rivendita di bombole di gas di Catania – un 38enne di origini straniere – è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Il reato contestato è omesso rinnovo periodico della conformità antincendio. Il 38enne, vendeva bombole di gas nella propria attività. Che si trova in una traversa tra via Giuseppe Garibaldi e via Vittorio Emanuele II. I controlli di prevenzione, però, non erano stati effettuati. Per questo motivo, le 134 bombole di gas sequestrate a Catania, per un totale di 2630 chili di Gpl, sono state rimosse e affidate alla ditta fornitrice.