Un oroscopo, quello della settimana dall’11 al 17 maggio 2026, che vede tutto lo zodiaco animato dalla Luna. Che sembra parlare la lingua della concretezza. Vediamo come, segno per segno, nell’approfondimento della nostra rubrica zodiacale. Ariete Il cielo, per voi Ariete, in questa settimana dall’11 maggio segna quell’ascesa tanto cercata dai pianeti: con un oroscopo […]
foto creata con l'intelligenza artificiale
Bomba carta alla stazione di Giarre: indagini in corso
Una bomba carta per scassinare la cassaforte della biglietteria automatica della stazione ferroviaria di Giarre, in provincia di Catania. L’assalto, compiuto la notte scorsa, è fallito e l’esplosione dell’ordigno ha devastato due sale. Quella della stazione dove era stata piazzata la bomba carta e quella d’attesa per i passeggeri. Entrambe adesso sono inagibili.
La bomba carta alla stazione
Dopo la deflagrazione, chi ha piazzato la bomba carta alla stazione ferroviaria di Giarre è fuggito. Sul posto sono intervenuti agenti della Polfer di Catania che hanno avvito le indagini. Sono stati eseguiti i primi rilievi e sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza della stazione. Alla stazione sono arrivati anche gli agenti della polizia scientifica e gli artificieri.