foto creata con l'intelligenza artificiale

Bomba carta alla stazione di Giarre: indagini in corso

15/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una bomba carta per scassinare la cassaforte della biglietteria automatica della stazione ferroviaria di Giarre, in provincia di Catania. L’assalto, compiuto la notte scorsa, è fallito e l’esplosione dell’ordigno ha devastato due sale. Quella della stazione dove era stata piazzata la bomba carta e quella d’attesa per i passeggeri. Entrambe adesso sono inagibili.

La bomba carta alla stazione

Dopo la deflagrazione, chi ha piazzato la bomba carta alla stazione ferroviaria di Giarre è fuggito. Sul posto sono intervenuti agenti della Polfer di Catania che hanno avvito le indagini. Sono stati eseguiti i primi rilievi e sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza della stazione. Alla stazione sono arrivati anche gli agenti della polizia scientifica e gli artificieri.

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