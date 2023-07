Cibali, blocchi in strada per protestare contro l’assenza di luce e gas. Sul posto forze dell’ordine

Case al buio e senza acqua da giorni e cittadini in strada per protestare inscenando dei blocchi, con cassonetti, transenne e tavolini, lungo il viale Mario Rapisardi e alcune strade secondarie. É successo nella serata di ieri. «Siamo disperati. Da cinque giorni siamo senza luce, in particolare nella zona di Cibali. L’Enel non ha comunicato nulla e in tanti sono stati costretti a trasferirsi nelle seconde case a mare o in montagna», commenta una persona in un video pubblicato sul profilo Tik Tok di davidekyio. A presidiare le arterie i carabinieri e i vigili urbani. Sul posto si è recato anche il sindaco di Catania Enrico Trantino, accompagnato dall’assessore alla Polizia municipale Alessandro Porto.

Sulla crisi energetica, che riguarda anche diversi Comuni tra i quali Belpasso e Aci Catena, nei giorni scorsi è stato convocato un tavolo in prefettura. Alcuni residenti dei quartieri Cibali e Nesima hanno anche lanciato una petizione online sulla piattaforma Change.org, indirizzata al gestore della rete elettrica e alle autorità competenti.