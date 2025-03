Blitz dei carabinieri allo Zen di Palermo: 87 denunce, droga, armi e due arresti

Controlli e perquisizioni dopo i ferimenti, gli incendi e i colpi di fucile contro abitazioni e saracinesche. I carabinieri del comando provinciale di Palermo, con i militari della compagnia di intervento operativo del dodicesimo reggimento Sicilia e del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato due giovani di 20 e 29 anni accusati a vario titolo, dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni e di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel box in uso al più giovane dei due arrestati, i carabinieri hanno trovato 182 grammi di marijuana e 1,6 chilogrammi di hashish suddiviso in 16 panetti. Nel box del 29enne, che ha aggredito con calci e pugni i militari, sono stati rinvenuti e sequestrati, 1,3 chili di cocaina; 2 panetti di hashish, 28.000 euro in contanti, circa 550 grammi di hashish, già suddivisi in dosi; 12 proiettili calibro 7,65; materiale vario per la pesatura ed il confezionamento della droga.

I controlli effettuati dai militari, con il supporto dei tecnici verificatori della società Enel e di personale dell’Istituto autonomo case popolari, hanno consentito di denunciare in stato di libertà complessivamente 87 persone per furto di energia elettrica e occupazione abusiva di alloggi popolari, in quanto non in possesso di atti di assegnazione. I carabinieri hanno anche proceduto al ritiro cautelare di 7 fucili, 1 carabina, 1 pistola, 1 balestra, 120 cartucce di vario calibro, 1 chilogrammo di polvere da sparo e al sequestro della somma di 8.000 euro, ritenuta provento di attività illecite.

Nelle aree comuni dei padiglioni dello Zen 2, sono stati anche rinvenuti anche 70 grammi di cocaina, in parte in pietra e in parte già suddivisi in dosi, 209 grammi di hashish suddivisi in 215 dosi, un panetto di hashish del peso di 60 grammi, 146 dosi di marijuana, una carabina calibro 22 risultata oggetto di furto, 27 proiettili per pistola calibro 9.