Palermo, assalto alle volanti a Falsomiele per proteggere la corsa tra moto: 7 agenti feriti

14/09/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Sette agenti feriti e due volanti distrutte: è il bilancio dell’assalto, durante una notte di guerriglia trascorsa a Falsomiele, quartiere popolare di Palermo. Secondo una prima ricostruzione, i poliziotti avrebbero cercato di fermare una corsa clandestina tra moto da competizione senza targa. Da qui sarebbe nato un inseguimento finito in largo dei Pinguini, laddove c’è una sorta di imbottigliamento che ha permesso ai fuggitivi di far perdere le proprie tracce.

A questo punto, circa una decina di volanti della polizia sono state accerchiate dai residenti e le auto colpite da un massiccio lancio di pietre, sedie, spranghe di ferro. Azioni che avevano l’obiettivo di proteggere la fuga dei motociclisti. I poliziotti sono stati così costretti a sparare dei colpi di pistola in aria e a chiamare i rinforzi dei carabinieri. Nonostante ciò, due motociclisti di 27 e 20 anni sono stati fermati, tra le urla del quartiere, all’interno di un casolare. Dove è stata rinvenuta anche una ingente somma di denaro e una pistola modificata.

Il sindacato di polizia: «C’è un senso di impunità»

«I sassi lanciati questa notte contro gli agenti sono sassi contro lo Stato – dichiara a MeridioNews il segretario generale aggiunto del sindacato SAP, Giuseppe Coco -. È il frutto di un senso di impunità che si sta sviluppando in una fetta della popolazione, che non riconosce più chi cerca di garantire la sicurezza e una convivenza civile. La violenta aggressione di questa notte contro polizia e carabinieri domani può essere contro un medico o un insegnante».

L’allarme per la sicurezza

«Credo che la sicurezza nelle città sia seriamente a rischio da diversi anni ormai – dichiarato al nostro giornale Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione di Palermo -. Questo è probabilmente il risultato di una cultura che, negli anni, ha sempre più aumentato la tolleranza, trasformando reati in sanzioni amministrative». Che rileva, anche lui, un senso di impunità generale, legandolo alla «diminuzione delle forze dell’ordine». «Purtroppo lo Stato è il primo responsabile di questa condizione – conclude Nicolao -. Perché serve prevenzione con agenti e volanti in strada. Bisogna trasmettere messaggi reali di una presenza massiccia, specie nei quartieri più sensibili come Falsomiele».

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