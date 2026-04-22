Foto di carabinieri

Maxi blitz a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dei carabinieri del comando provinciale. Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 35 persone, di cui 32 destinatarie di misura in carcere e 3 agli arresti domiciliari, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, illecita concorrenza e traffico di stupefacenti.

Blitz a Niscemi, gli affari della famiglia mafiosa

L’indagine ha raccolto gravi elementi indiziari sulla infiltrazione della famiglia mafiosa di Niscemi nel settore della raccolta degli oli vegetali esausti, monopolizzato imponendo accordi criminosi con ditte specializzate nel settore colluse, sottoposte a sequestro preventivo. Il valore economico stimato delle imprese sequestrate ammonta a oltre 6 milioni di euro. Oltre al condizionamento del tessuto economico imprenditoriale, le indagini hanno individuato gravi indizi a carico di una complessa associazione finalizzata allo spaccio di cocaina e marijuana che imponeva la concessione di vere e proprie autorizzazioni allo spaccio nel territorio. Documentati oltre 200 episodi di cessione di stupefacenti.