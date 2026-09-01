Foto di 118

Bivona, crolla un muro durante i lavori: muore un imprenditore

01/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente sul lavoro a Bivona, nell’Agrigentino, dove un imprenditore edile di 53 anni, Salvino Pullara, ha perso la vita dopo essere stato travolto dal crollo improvviso di un muro. L’uomo stava eseguendo alcuni lavori all’interno di un’abitazione in contrada Santa Margherita, insieme al figlio di 24 anni. L’intervento sarebbe stato effettuato per conto del proprietario dell’immobile.

Il crollo improvviso

Secondo una prima ricostruzione, durante i lavori un muro è improvvisamente crollato, travolgendo il 53enne. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Per Pullara, però, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ferito anche il figlio

Nel crollo è rimasto coinvolto anche il figlio di 24 anni, rimasto ferito e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. I vigili del fuoco e i carabinieri sono impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause del cedimento del muro.

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