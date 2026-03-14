Bidello arrestato nel Catanese: nel pc file pedopornografici e foto di alunne modificate con IA

14/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un bidello 58enne residente in provincia di Catania, dove lavorava come collaboratore scolastico all’interno di un istituto d’istruzione secondaria, è stato arrestato perché gravemente indiziato di detenzione di ingente materiale pedopornografico. L’indagine trae origine da una segnalazione della organizzazione non governativa statunitense National Centre for Missing Exploited Children (NCMEC). La segnalazione indicava il profilo di un presunto italiano il cui account conservava in memoria immagini e video di pornografia minorile. 

L’indagine della Postale di Catania

Le investigazioni informatiche hanno consentito di identificare l’uomo e, all’interno dei dispositivi in suo uso, è stato rinvenuto un ingente quantitativo di immagini e video pedopornografici anche con vittime in età infantile o con scene di zooerastia, che hanno determinato l’arresto in flagranza di reato, convalidato dal gip di Catania. L’uomo è ora ai domiciliari. L’indagato, inoltre, deteneva diverse foto digitali riprese all’interno dei locali scolastici con alunne minorenni, alcune delle quali realizzate a loro insaputa. Le immagini erano state successivamente modificate con programmi di intelligenza artificiale, rinvenuti all’interno dei dispositivi sequestrati, in modo da denudare le minori (deep-nude) posizionandole accanto all’immagine dell’indagato. 

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