Biancavilla, rubano un bancomat e lo usano per comprare sigarette e fare scommesse

Avrebbero rubato un portafoglio con dentro soldi e un bancomat, poi avrebbero usato la carta per comprare sigarette e per fare scommesse. Due persone – un 43enne e una 41enne – sono state denunciate dalla polizia: le accuse sono furto con destrezza e utilizzo indebito di una carta bancomat. L’indagine è iniziata dopo che una donna ha presentato una denuncia al commissariato di polizia del quartiere catanese Librino: ha raccontato di aver subìto il furto del portafoglio – che dentro aveva la carta bancomat e alcune centinaia di euro – in un negozio di articoli per la casa che si trova a Biancavilla, in provincia di Catania.

La donna ha raccontato di aver messo temporaneamente la borsa sul bancone del negozio e che al momento di riprenderla si era accorta della mancanza del portafoglio. Nel frattempo sul cellulare aveva ricevuto diverse notifiche relative a transazioni eseguite per l’utilizzo della carta bancomat, che sarebbe stata usata sia in un centro scommesse – per effettuare delle giocate per un importo pari a 80 euro – sia in una rivendita di tabacchi, per l’acquisto diversi pacchetti di sigarette per un valore di 40 euro.

La polizia ha acquisito le registrazioni del negozio in cui sarebbe avvenuto il furto e quelle delle attività nelle quali il 43enne e la 41enne avrebbero fatto gli acquisti con la carta della vittima: in questo modo le forze dell’ordine sono riuscite a ricostruire la dinamica del furto e a individuare i due presunti autori. Le due persone – entrambe originarie di Catania e con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio – avrebbero agito dopo aver visto la vittima posare la sua borsa all’interno del ripostiglio del negozio. In particolare, la 41enne avrebbe distratto la donna chiedendole un’informazione, mentre il suo complice avrebbe preso il portafoglio e si sarebbe allontanato velocemente.