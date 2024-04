Augusta, alla veglia funebre ruba il portafoglio alla figlia della defunta e fa la spesa con le sue carte di credito

Foto di Rhodi Lopez su Unsplash

Il furto di un portafoglio durante una veglia funebre. Ad Augusta, in provincia di Siracusa, una 46enne è stata denunciata perché durante una veglia funebre avrebbe rubato il portafoglio alla figlia della defunta. La 46enne avrebbe prelevato il portafoglio dalla borsa della donna. La presunta responsabile dell’atto di sciacallaggio è stata identificata perché avrebbe utilizzato le carte di credito presenti nel portafoglio per fare la spesa in un supermercato. Decisivo il supporto delle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale. La 46enne è stata denunciata per ricettazione e per indebito utilizzo di carte di credito.