Biancavilla, arrestato 44enne per maltrattamenti in famiglia ai danni della madre

I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia in danno della madre convivente. La donna, accompagnata in caserma da un conoscente, si è presentata ai militari

dell’Arma fortemente scossa e, con le lacrime al viso ha riferito che per l’ennesima volta

era stata aggredita fisicamente dal figlio 44enne.

La 75enne ha raccontato che nella mattinata, come di consueto da circa 6 anni, era stata presa a calci, pugni e schiaffi dal figlio che l’aveva pure minacciata di morte in quanto lei si era rifiutata di consegnargli delle somme di denaro. Tali episodi di violenza attuati dal 44enne, quali reazioni al rifiuto della madre di elargire del denaro, si sarebbero verificati almeno 3 volte alla settimana dapprima nei confronti di

entrambi i genitori e poi, dopo la morte del padre, solo nei confronti dell’anziana madre costretta tutt’ora a subire tali condotte. I carabinieri sono riusciti a rintracciare il 44enne seduto sul marciapiede antistante alla sua abitazione. L’uomo, è stato immediatamente tradotto presso la casa circondariale di piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e confermato la permanenza in

carcere.

