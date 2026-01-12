Sarà l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice a presiedere, dopodomani alle 17.30 nella chiesa Casa di preghiera per tutti i popoli all’interno della Cittadella del povero e della speranza della Missione di Speranza e Carità in via Decollati, la celebrazione eucaristica in suffragio di fratel Biagio Conte nel terzo anniversario della sua morte. L’eucaristia sarà concelebrata con i vescovi di Sicilia.

Inoltre, da oggi una porzione di via Tiro a Segno, a Palermo, porterà il nome di Fratel Biagio Conte. Il tratto si trova tra corso dei Mille e via Archirafi, dove il missionario laico ha creato la Cittadella del povero. Alla cerimonia di intitolazione, erano presenti, tra gli altri, il sindaco Roberto Lagalla, il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo, il vicesindaco e assessore alla Toponomastica Giampiero Cannella e i rappresentanti della Missione di Speranza e Carità.

«A tre anni dalla scomparsa di Biagio Conte, la sua presenza continua a farsi sentire come un’eco discreta ma tenace nelle strade, nei volti e nelle coscienze di chi ha incontrato il suo esempio», dicono Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di Anci Sicilia.

Per il vice capogruppo del Pd all’Ars Mario Giambona ricordarlo «significa rinnovare l’impegno delle istituzioni affinché la solidarietà e l’accoglienza si pratichino concretamente e non solo a parole, stanziando risorse vere, nel solco della sua straordinaria testimonianza umana». «La sua vita è stata un esempio di solidarietà, dedizione e coraggio. Valori che rappresentano un punto di riferimento per chi ogni giorno si impegna nella difesa della dignità e dei diritti delle persone e dei lavoratori», afferma la segretaria generale della Uil siciliana, Luisella Lionti.

Programma

13 gennaio 2026 – ore 9:00

Cittadella del povero e della speranza – Via Decollati 29, Palermo.

Convegno sul tema:

“Fratel Biagio comunicatore vivo di speranza e carità per il futuro dei giovani”

Seguirà una tavola rotonda con i direttori delle principali testate giornalistiche.

14 gennaio 2026 – ore 17:30

Chiesa “Casa di preghiera per tutti i popoli” – Via Decollati 29, Palermo.

Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo S.E.R. Mons. Corrado Lorefice e concelebrata dai Vescovi di Sicilia, in memoria del terzo anniversario della dipartita di Fratel Biagio Conte.