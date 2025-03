Lutto cittadino per la 24enne di Belpasso morta ieri sull’autostrada Catania-Siracusa

Lutto cittadino per Josephine Leotta. Lo ha deciso l’amministrazione comunale di Belpasso, nel Catanese, che ha proclamato per oggi il lutto cittadino per la 24enne Josephine Leotta, morta ieri in un incidente stradale sull’autostrada Catania-Siracusa. La ragazza era una volontaria del gruppo di Protezione civile. In una nota il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, invita i «cittadini a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune e consone a un evento tanto grave e a osservare, nel corso della giornata, anche nelle scuole cittadine, un minuto di silenzio e raccoglimento». I funerali della giovane saranno celebrati alle 16 nella Chiesa Madre di Belpasso.