Foto di Comune di Catania

Comune Catania, concorso di progettazione per riqualificare ex Auro. Dopo gara due anni di lavori

Sono stati presentati al sindaco Enrico Trantino i contenuti del concorso di progettazione Inside Catania per l’area dell’ex centro sociale Auro, di via Madonna del Rosario, nei pressi di piazza Università, la cui riqualificazione è stata finanziata dal ministero delle Infrastrutture per 9 milioni e 570 mila euro, ottenuti grazie alla proposta avanzata dal Comune nel 2020. Il progetto prevede la creazione nel cuore del centro storico della città di una struttura da adibire a Centro servizi per il territorio con la fornitura di un sistema di orientamento e conoscenza turistica: un’idea progettuale ad alto impatto tecnologico, fortemente connesso ai temi della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del trasporto pubblico e della fruizione del patrimonio culturale, da parte di cittadini e visitatori.

«Spetta a noi il compito di farlo rinascere a nuova vita e trasformarlo in luogo vissuto e punto di riferimento per chi viene a Catania – ha detto Trantino – la collocazione strategica del sito monumentale, sarà fondamentale per ricucire le principali direttrici turistiche esterne con la mobilità urbana e gli attrattori culturali, perseguendo l’obiettivo di una Catania più moderna, accogliente e visitabile grazie a servizi adeguati» Una volta aggiudicato dalla commissione il miglior progetto grazie al concorso a due gradi per scegliere quella che verrà ritenuta la migliore interpretazione architettonica dell’opera, si procederà alla pubblicazione della gara per l’esecuzione dei lavori che dureranno circa due anni.

