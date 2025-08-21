Bambino di due anni annega nella piscina gonfiabile di casa

Foto generata con Ai

L’estate nella casa di villeggiatura di famiglia, dov’era stata montata una piscina gonfiabile. Un’attrazione che è stata fatale per un bimbo di due anni annegato a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, residenti a Comiso, e – dopo essersi arrampicato sulla scaletta della piscina – sarebbe finito in acqua. Non è stato possibile salvarlo: all’arrivo dei soccorritori, era già deceduto. Sulla ricostruzione dei momenti precedenti, indagano i carabinieri. «La tragedia di Caucana colpisce tutta la nostra comunità e impone rispetto e silenzio – commenta il sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino – Gli eventi in programma per questa sera sono annullati: il Carnevale estivo è rinviato al 28 agosto, TeatroMare a data da destinarsi. Mi stringo al dolore dei familiari del piccolo e porgo le condoglianze a nome di tutta la comunità comisana».