Bimba di un anno e mezzo ingerisce una pila: ricoverata in gravi condizioni a Catania

Una bambina di un anno e mezzo ha ingoiato una batteria a bottone e adesso è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania. In un primo momento, si è pensato che avesse ingerito una monetina. Invece, si tratta un oggetto più pericoloso che ha rilasciato nello stomaco della bimba degli acidi che le hanno causato una profonda fistola, compromettendo il tratto gastrointestinale.

La bambina, come riportato da Rei Tv, è stata trasferita dal Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cannizzaro, dov’era stata trasportata in un primo momento. È già stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico nel reparto di Gastroenterologia del nosocomio. I medici le hanno estratto la batteria con un intervento in endoscopia. L’operazione è durata tre ore. Secondo quanto emerge, gli acidi della pila – che sono particolarmente corrosivi – avrebbero danneggiato gli organi interni della piccola.