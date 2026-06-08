Ballottaggio Comunali 2026, i risultati a Bronte: Gullotta nuovo sindaco, doppiando Castiglione

08/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Sono netti i risultati del ballottaggio delle elezioni Comunali 2026 a Bronte, nel Catanese: il nuovo sindaco è Giuseppe Gullotta, che doppia per preferenze lo sfidante Giuseppe Castiglione. Un risultato a suo modo storico, considerate le forze in campo. Castiglione, parlamentare nazionale di Forza Italia, già presidente della provincia etnea e sottosegretario, genero del sindaco uscente Pino Firrarello, era sostenuto al primo turno da un centrodestra diviso. Gullotta, di professione avvocato, era invece il candidato civico, sostenuto dal neonato movimento ControCorrente del deputato Ars Ismaele La Vardera. A minimizzare le differenze e il ruolo delle spaccature a destra è il perdente Castiglione: «Le nostre erano due proposte civiche», dice, dopo i complimenti al nuovo sindaco. «Sono stati cinque anni di impegno civico – commenta, dal canto suo, Gullotta -. E, in questa campagna elettorale, ho sentito grande vicinanza e affetto dai cittadini, che mi hanno manifestato in tanti modi la voglia di cambiare. Nei prossimi cinque anni faremo bene, insieme».

sezioni scrutinate: 20 / 20

CANDIDATO SINDACOVOTI%
Giuseppe Castiglione, candidato sindaco a Bronte al ballottaggio per le elezioni Comunali 2026GIUSEPPE CASTIGLIONE (Forza Italia + civiche)381336,28%
Giuseppe Gullotta, candidato sindaco a Bronte al ballottaggio per le elezioni Comunali 2026GIUSEPPE GULLOTTA (ControCorrente + civica)669763,72%

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