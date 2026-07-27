Foto di Forum Riviera Jonica 2026

Sul litorale messinese, la politica e le strategie di governo del territorio hanno trovato un momento di sintesi e riflessione istituzionale. L’organizzazione del Forum della Riviera Jonica 2026, promosso da Fratelli d’Italia al Main Palace Hotel di Roccalumera, ha trasformato la cittadina costiera nel baricentro del dibattito. Dallo sviluppo sostenibile alle infrastrutture, passando per la tutela delle coste siciliane. Con una partecipazione corale di vertici di partito, amministratori locali, dirigenti, professionisti e cittadini. A conferire peso politico e istituzionale ai lavori è stata la presenza del ministro per le Politiche del mare e la Protezione civile, Nello Musumeci. Affiancato da parlamentari e dirigenti di FdI. Con organizzatori i coordinatori regionale Luciano Zuccarello, provinciale Giosuè Giardina e locale Biagio Gatto.

La centralità del mare: dalla Blue Economy alle infrastrutture

Il cuore propulsore del forum è ruotato attorno all’esigenza di una strategia coordinata per la salvaguardia e il rilancio economico della fascia costiera. A partire dalla riviera jonica messinese: con una spiccata vocazione turistico-ricettiva, ma anche esposta a criticità strutturali legate all’erosione costiera e al dissesto idrogeologico. Nel corso del suo intervento, il ministro Musumeci ha posto l’accento sulla centralità strategica della Blue Economy: considerando il mare non più mero paesaggio, ma asset economico permanente e a più dimensioni. Dalla riqualificazione dei porti e degli approdi turistici fino agli interventi urgenti di mitigazione del rischio erosivo, il rappresentante del governo di Giorgia Meloni ha ribadito la volontà di sostenere le comunità locali. Con risorse dedicate e una semplificazione delle procedure burocratiche. Musumeci ha sottolineato l’importanza di una visione preventiva di protezione civile e politiche del mare, superando la logica dell’emergenza.

La convergenza tra Roma, Palermo e i Comuni

Un altro aspetto fondamentale emerso a Roccalumera riguarda l’allineamento istituzionale tra i diversi livelli di governo. Testimoniata dalla presenza di vari rappresentanti, tra cui l’europarlamentare Ruggero Razza, la senatrice Ella Bucalo e l’assessora regionale Elvira Amata. A fare gli onori di casa il sindaco di Roccalumera Giuseppe Lombardo (ScN), insieme ai colleghi di Castelmola Orlando Russo e di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso. In quanto la continuità di intenti tra le linee strategiche nazionali e la Regione siciliana rappresenta, secondo i vertici di Fratelli d’Italia, una risorsa imprescindibile. Per mettere a terra gli investimenti previsti dai fondi di coesione e dalle risorse comunitarie. Che dovrebbero andare a fare da sponda economica e tecnica ai Comuni jonici, spesso chiamati a gestire criticità complesse con bilanci risicati e piante organiche ridotte.

Il futuro del comprensorio jonico

In discussione anche il potenziamento della mobilità interna e dei collegamenti intermodali. Per rendere l’offerta turistica della zona competitiva su scala internazionale, intercettando i flussi attorno ai poli d’attrazione come Taormina. La prospettiva venuta fuori dal Forum, dunque, ha tracciato una prospettiva chiara per il futuro della riviera jonica come modello di sviluppo integrato. I lavori si sono chiusi con l’impegno di trasformare le proposte emerse durante la giornata in tavoli permanenti di monitoraggio e confronto istituzionale. La scommessa per i prossimi anni sarà quella di tradurre l’unità d’intenti politica in risultati tangibili per le comunità locali, consolidando la centralità della fascia costiera jonica nell’agenda politica regionale e nazionale.