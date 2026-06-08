Ballottaggio Comunali 2026, i risultati ad Agrigento: la volata di Sodano

08/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Dopo un primo turno con risultati da rincorsa, sarà il ballottaggio a scegliere il nuovo sindaco di Agrigento a queste elezioni Comunali 2026. In una sfida a due tra Dino Alonge e Michele Sodano. Anche in questo caso, il centrodestra si era presentato diviso, puntando su due candidati: tra cui Alonge, appoggiato da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc e autonomisti. Sulla candidatura di Sodano, invece, era arrivata la sintesi del fronte progressista. Con Pd, ControCorrente – di cui il candidato sindaco è oggi esponente – e M5s – per cui Sodano è stato parlamentare nazionale -, pur senza simbolo. Al primo turno Sodano si è sempre mantenuto in testa, chiudendo con un 39 per cento di preferenze. Ma Alonge lo ha tallonato da vicino, raccogliendo quasi il 35 per cento di voti. Adesso sarà il ballottaggio a dare i risultati definitivi delle Comunali 2026 ad Agrigento.

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