Randazzo, scoppia il pallone molesto: panico per un coltello a serramanico tra i ragazzini

26/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il classico scoppio del pallone molesto, ma con una lunga lama estratta tra i ragazzini: succede a Randazzo, nel Catanese. Dove i carabinieri sono stati chiamati in via Bonaventura da alcuni cittadini preoccupati. I quali avevano assistito al passaggio dalla minaccia ai fatti. Alcuni ragazzini stavano giocando a pallone lungo la via. Quando, per sbaglio, hanno colpito un passante. L’81enne non l’avrebbe presa con disinvoltura. Tanto da estrarre un coltello a serramanico, forando la palla dei minorenni. Ma provocando anche la preoccupazione degli adulti, per l’arma in strada. Controllato dai militari, l’uomo è stato trovato con un coltello di 13 centimetri, con lama di 5 centimetri, che è stato sequestrato.

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