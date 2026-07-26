Randazzo, scoppia il pallone molesto: panico per un coltello a serramanico tra i ragazzini

Il classico scoppio del pallone molesto, ma con una lunga lama estratta tra i ragazzini: succede a Randazzo, nel Catanese. Dove i carabinieri sono stati chiamati in via Bonaventura da alcuni cittadini preoccupati. I quali avevano assistito al passaggio dalla minaccia ai fatti. Alcuni ragazzini stavano giocando a pallone lungo la via. Quando, per sbaglio, hanno colpito un passante. L’81enne non l’avrebbe presa con disinvoltura. Tanto da estrarre un coltello a serramanico, forando la palla dei minorenni. Ma provocando anche la preoccupazione degli adulti, per l’arma in strada. Controllato dai militari, l’uomo è stato trovato con un coltello di 13 centimetri, con lama di 5 centimetri, che è stato sequestrato.