Bagheria, interviene in un sottoscala allagato e muore folgorato a 30 anni

Un uomo di 30 anni è morto folgorato in via Vittorio Emanuele Orlando a Bagheria, in provincia di Palermo. Secondo le prime informazioni che è stato possibile reperire su quanto accaduto, l’uomo sarebbe intervenuto in un sottoscala allagato e lì sarebbe stato investito da una scarica elettrica. Sul caso sono in corso le indagini condotte dai carabinieri.