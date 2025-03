Bagheria, incendio in un magazzino ad Aspra

Foto di Vigili del fuoco

Un incendio è divampato in un vecchio magazzino in via Filippo Aiello, nella frazione di Aspra, vicino Bagheria. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Sono intervenuti i sanitari del 118, ma non ci sono stati feriti.

Il rogo è stato alimentato dallo scirocco che si è abbattuto nel palermitano. Forte vento che ha provocato il crollo di alcuni alberi. A Termini Imerese nei pressi della chiesa di Santa Marina in contrada Bragone è caduto un albero che è finito sui pali dell’elettricità. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco e alcuni volontari.