Bagheria, donna uccisa nella propria casa. Fermata la figlia minorenne. Tra i due continui litigi

Continui litigi tra madre e figlia che avrebbero portato al tragico epilogo. A Bagheria, in provincia di Palermo, si indaga sulla morte di Teresa Spanò, la 55enne trovata morta nella sua abitazione del centro storico della cittadina. A essere stata fermata per la morte della madre, la figlia 17enne, accusata di omicidio volontario. Il provvedimento è stato emesso dalla procuratrice per i minorenni, Claudia Caramanna, al termine del lungo interrogatorio, durante il quale la ragazza ha confessato il delitto.

Spanò, insegnante, viveva con la figlia. L’ultimo litigio tra le due, nel cuore della notte, intorno alle 3, al termine del quale la ragazza avrebbe reagito fino a strangolare la donna. Secondo le prime ricostruzioni, a chiamare la polizia sarebbe stata, questa mattina alle 8, la stessa minore.

La donna insegnava in una scuola elementare in provincia di Palermo. Secondo quanto si è appreso, la ragazza, in un primo momento, avrebbe parlato ai soccorritori di suicidio. Ma la sua ricostruzione dei fatti sarebbe crollata durante l’interrogatorio, in cui la 17enne si sarebbe contraddetta più volte. Le indagini sono state svolte dagli agenti del commissariato di polizia di Bagheria con gli investigatori della Squadra mobile di Palermo. In mattinata si sono svolti anche i rilievi scientifici e quelli del medico legale.