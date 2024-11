Bagheria, 72enne muore dopo essere stato investito da un ciclomotore

È morto dopo essere stato investito da un ciclomotore. A Bagheria, in provincia di Palermo, Ciro Fontana (72 anni) è stato investito da un ciclomotore ed è morto. Pare che l’uomo – originario di Ficarazzi, sempre nel Palermitano – avesse appena acquistato un panino con le panelle in una friggitoria e stesse attraversando la strada, ma è stato investito da un ciclomotore pare guidato da un giovane. Il personale del 118 ha trasportato Fontana in ambulanza, dove l’uomo è morto.