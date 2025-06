Avola, omicidio Zuppardo: fermati Salvatore e Manuele Rametta

Il gip del Tribunale di Siracusa ha convalidato il fermo per Salvatore e Manuel Rametta, padre e figlio, 57 e 26 anni, accusati dell’omicidio di Paolo Zuppardo, 48 anni, avvenuto ad Avola, nel Siracusano, nella notte di mercoledì scorsa. Hanno confermato di aver aggredito la vittima, escludendo di aver esploso dei colpi di pistola nonostante la polizia abbia trovato e posto sotto sequestro un’arma nella disponibilità degli indagati. Al termine degli interrogatori i due, difesi dall’avvocato Antonino Campisi, sono tornati in carcere ed ora si è in attesa dell’esito dell’autopsia sul corpo senza vita di Zuppardo.